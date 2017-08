Alasia: "puede ser para cualquiera"

Sofía Ibáñez

Cipolletti. Matías Alasia no da ni un paso atrás. Ni la diferencia de categorías ni el tiempo de preparación entre Cipolletti y San Lorenzo hacen que el arquero y referente albinegro pierda la confianza. Ya es cosa de horas para el histórico cruce de 32avos. de final de la Copa Argentina, de mañana a las 18 en Lanús. “Somos once contra once en una misma cancha. No nos olvidemos de que esto es fútbol y puede ser para cualquiera”, afirmó el 1.