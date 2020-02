Alberto Fernández, autocrítico: "Que un error mío no nos divida"

En esa oportunidad, Alberto había subrayado que los "hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas han nacido como oficiales en la democracia" y agregó: “Yo lo celebro y no va en detrimento de nadie. Muchos oficiales trabajaron en la institucionalidad y para la democracia".

En relación a esa declaración, Nora Cortiñas, la referente de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, calificó este lunes como "negacionista" a Fernández e hizó hincapié en la frase de "dar vuelta una página" y lo relacionó con la "inconducta de algunos" militares, en referencia a lo sucedido en la última dictadura.

"Yo lamento y rechazo totalmente todas las expresiones del Presidente. No tenía ninguna necesidad de expresarse así, por obligación, por eso pienso que es un negacionista y lo lamento mucho", enfatizó Cortiñas.

En declaraciones a La Retaguardia FM, manifestó que el jefe de Estado "será un buen abogado laboralista", pero aseguró que "nunca" lo vieron ni compartieron "ninguna actividad en defensa de los Derechos Humanos".

A raíz de las críticas que tuvo el Presidente, este lunes por la tarde publicó una serie de tuits.

"No quiero pasar por distraído ante la queja justa. Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en qué lugar estoy parado", enfatizó Fernández en su cuenta de la red social. Además, el jefe de Estado pidió que "nadie crea" que niega "el horror vivido", y precisó: "Como siempre debemos estar unidos para que el 'nunca más' que pregonamos sea 'nunca más' en la Argentina".

"Hago esta aclaración ante el reproche que algunas víctimas de la dictadura me han hecho por lo que dije. Veo que no usé las palabras pertinentes. Disculpas por ello. Pero no quiero que nadie dude de mi compromiso en favor de la verdad y la justicia", expresó el Presidente y relató: "Días atrás, con motivo de despedir a un contingente militar que partía en una misión de paz hacia Chipre, hice alusión a que ahora la totalidad de la oficialidad de nuestras FFAA habían surgido en democracia".

