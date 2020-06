Embed

"Está muy bien que homenajeemos a Carlos Bulgheroni porque ha sido alguien virtuoso a la hora de entender cómo desarrollar la actividad petrolera y la producción de combustibles en Argentina", indicó Fernández. En tanto, aseguró que "cuando uno es Presidente o gobernador, lo que recibe son muchos problemas", por eso destacó que era "una jornada feliz" porque "inauguramos una destilería que va a hacer el euro diésel que la Argentina hoy importa".

"Eso es muy importante para que podamos sustituir ese euro diésel que tenemos que importar para darle funcionamiento a la economía argentina, para darle la energía que necesitan nuestros camiones y autos. Que a eso lo dejemos de importar y lo podamos producir acá es muy importante porque son dólares que dejan de irse de la Argentina", sostuvo.

"Me pone muy feliz cómo se hizo esta maravillosa obra de ingeniería. Porque soy un abogado pero imagino que debe ser muy difícil montar esta enorme obra mientras el proceso de producción no para", destacó. Luego, en esa línea, afirmó: "Soy alguien que admira mucho la inteligencia argentina. Quiero destacarlo porque esto se hizo con industriales, empresarios, ingenieros y trabajadores argentinos que asumieron el desafío de hacer algo que en el mundo no siempre se hace y no sé si se ha hecho alguna vez".

La obra implicó una de las inversiones más grandes de los últimos 30 años en el sector y garantizará la producción de combustibles de mayor calidad y más limpios, además de la reducción en un 99% de las emisiones de dióxido de azufre, y la comercialización de nuevos subproductos para la industria nacional.

