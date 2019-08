Embed

Si bien la nota tuvo diferentes pasajes, los más tensos se vivieron cuando Diego Leuco pidió la palabra para interrogar al candidato a presidente por el Frente de Todos. Sin embargo, a Fernández no le cayó en gracia ninguna de las preguntas y terminó respondiéndole con un toque de sarcasmo.

“Quería preguntarle por inflación, que es un tema importantísimo. Hay un altísimo déficit fiscal en Argentina y básicamente hay dos maneras de resolverlo: o bien emitiendo dinero, como hizo el kirchnerismo durante sus 12 años, o bien tomar deuda, como lo hizo Macri. Usted ¿cuál de los dos caminos tomaría si es que es electo presidente?”, arrancó Leuco.

“Pero la inflación no tiene nada que ver con ninguna de las dos cosas”, atinó a decir Alberto, a lo que el periodista siguió: “¿No cree que la emisión no genere inflación?”.

“No, no dije semejante pavada. Lo que digo es que la Argentina tiene demostrado”, lanzó Fernández, cuando fue interrumpido por el conductor. “Si me deja terminar me haría un favor enorme Diego, ya habló muchos meses solo, déjeme hablar a mí un ratito”, manifestó el hombre del kirchnerismo y continuó: “La Argentina ha demostrado que puede parar su demanda, puede parar la emisión monetaria y tener la inflación magnifica que ha construido Macri. A esta altura deberíamos preguntarnos cómo es posible que habiendo bajado la demanda, el consumo y la emisión, como es posible que tengamos esta inflación. Hay otros condimentos que tienen que ver con la inflación”.

En tanto, luego Leuco intentó consultarle por la relación que tendría el país, en caso de que el ganará las elecciones, con Venezuela. “Podría haber un cambio en la relación con Venezuela si es que usted gana el gobierno o va a haber que entender esa relación, como la que tenía Cristina”, dijo el periodista.

En ese momento, Alberto se mostró enojado y respondió: “Diego, si quiere entrevístela a Cristina”. “Pero Cristina no da entrevistas, Alberto”, comentó el conductor, por lo que el candidato a presidente cerró: “Bueno Diego es su problema. Si quiere hacer un programa de historia, otro día lo hacemos”.

