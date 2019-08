Nicole explotó por los dichos de Rial y le dedicó dos agresivos tuits

Nicole Neumann on Twitter pic.twitter.com/JSvl8VX2PF — Nicole Neumann (@nikitaneumann) August 20, 2019

Ante estas declaraciones, Nicole usó su Twitter para responderle con dos capturas de pantalla, con dos claros mensajes. “Vos? Que vivís de tirar mierda a la gente diariamente. Qué sos? Mosquito para saber que pasa dentro de cada hogar y cada relación día a día? Y vos estarías hablando desde tu propio ejemplo como ex y padre? Bueno, el muerto se ríe del degollado. Que gente cara dura. No voy a permitir que me descalifiques ni a mí, ni al padre de mis hijas como papá. Lavate la boca con lavandina antes de emitir semejante descarado juicio desde el total desconocimiento”, anunciaba el primer tuit, el cual no nombraba directamente al chimentero.

“Y vos? El panqueque más grande del medio? Tirando información ‘fantasma’ del lado que te habilita, en el momento que te conviene? Sin saber nada de nada… Claro, hay “gente del medio” y gente que somos gente de verdad, con códigos, valores y palabra, pero somos muy pocos. Lo importante es que existen las capturas de pantalla y audios, que son la verdad, y que tienen los abogados. El resto, las pavadas que digan sin tener ni idea de la interna y la verdad del día a día, es papel picado. Besitos, me voy a seguir viviendo una vida real”, agregaba la segunda postal.

