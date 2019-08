Nicole le hizo una cámara oculta a Cubero y Rial estalló contra los dos

Embed

“La angustia y desesperación de Nicole Neumann. Se fue llorando hoy del programa del 13. El motivo, una de sus hijas le escribe que estaban solas en el auto hacía un buen rato. Habían acordado con su ex que pasaría a retirarlas por el entrenamiento pero hubo desencuentro”, tuiteó Lío Pecoraro, periodista de espectáculos que difundió el video, y agregó: “En la búsqueda de las nenas se dirige a retirarlas por el domicilio de padre pero en la seguridad le dicen que no se encuentra el sr Cubero y tampoco le indican en qué piso vive. No es la primera vez, cuentan”.

Efectivamente, en la cinta, se escucha a la modelo discutir con el encargado de la seguridad del edificio y le reclama que le diga el piso y el departamento de su ex pareja. El hombre se niega a dar esa información y la blonda estalla en furia.

LÍOPECORARO on Twitter Fue primicia ayer.

El escándalo del que todos hablan.

Angustia, llanto, desesperación y cámara oculta.

El incordio de la flia de Nicole Neumann y Fabían Cubero.

Video: pic.twitter.com/o0kcLIho3D — LÍOPECORARO (@liopecoraro) August 20, 2019

Con todo esto, Jorge Rial, quien ya está enfrentado a la blonda, destrozó a la ex pareja. “Basta de Nicole Neumann, está siempre enojada. Se enoja por todo. Por el día del padre, el día de Malvinas, basta. Uno me dice 'boludo' y le pone me gusta en vez de decírmelo a mí. Me gustaría que un día me diga 'boludo' directamente a mí, en vez de ser tan cobarde. Nos tenés hartos, me tenés los huevos al plato”, arrancó furioso el “intruso”.

Embed

“También decían que Mica maltrataba a las nenas. ¿De verdad tuvo que chequear si eso era verdad? Hay una maldad absoluta acá. Ya hay una explotación de esto espantosa... Es un tema delicado que está tratando mal Nicole Neumann. De verdad lo digo, está banalizando un tema. Hay madres y padres que están desesperados de verdad por no ver a sus hijos”, haciendo referencia sobre la cámara oculta de Nicole.

Sin embargo, luego el conductor le pegó también al futbolista. “Chicos, somos demasiado condescendientes con la gente del ambiente. Hay padres que hace meses que no ven a sus hijos y no saben dónde carajo están. Lo que están haciendo es un bochorno. Desde que se separaron todo es un bochorno en esta relación. Como padres, son un bochorno. Y si se enojan me importa tres carajos. Son públicos y se exponen”, expresó Rial y finalizó: “Le pasás el video a un periodista porque querés exponerte. Sino no te expongas o andá a la policía. ¡Basta! Reparten los videos a los amigos y después dicen 'ay se filtró'”.

LEÉ MÁS

Nicole, furiosa con Mica por gritarle a sus hijas