“¡Eso es Viciconte de vecina! ¡No respeta nada! Despertar a los vecinos un sábado a las 9 saltando y gritando con la música al máximo. Hace poco los guardias una noche tuvieron que ir a pedirle que si no tenía solidaridad en la convivencia iban a llamar a la policía. ¡Si no modifica su accionar la próxima te mando los gritos cuando las nenas se quedan a dormir y lloran!”, reza el mensaje que difundió de Brito en su programa.

Tras la repercusión que tuvo en las redes las palabras de la denunciante, Nicole rompió el silencio en Nosotros a la Mañana cuando sus compañeros le leyeron el texto buscando su esperable y lapidaria reacción.

“Obviamente lo vi. Por supuesto he charlado con ellas y en su momento les he preguntado si estaba todo bien el trato, y siempre me dijeron que sí. La verdad es que no la pasé bien el fin de semana y estoy esperando para ir a buscarlas y tener otra charla profunda sobre el tema y ver si es así o no”, manifestó Nicole. “He visto videos de chicas solas, chupando, con música y mis hijitas sentadas en el medio y por supuesto no me causa ninguna gracia. Previo a esto”, señaló la modelo molesta.

