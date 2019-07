"Mi mamá me contó que la única vez que Carlos se fue de casa fue para estar con vos", lanzó Agustín. "Sí, no quiero opinar sobre el caso, pero hicimos una película que fue icónica por suerte (por La Mary). Una película que está metida en…", dijo Susana para salir del paso, pero el joven la interrumpió. "No vine para que me cuentes, sino para sacarme todas las dudas. Así que me hice un listado por acá ¿Te decía que tenia ganas de estudiar?", inquirió tras sacar un papel.

"No, ganas de estudiar no tenía, pero yo le tomé una profesora para que lo ayudara a modular las palabras, poner las 'eses' al final y que le enseñara un montón de cosas. Y después yo también le tomé, porque soy maestra. Había noches que teníamos dictado. Yo le decía: 'Agarrá el cuaderno, vamos a escribir'. Y después lo corregía. Otra noche teníamos matemáticas…", contestó la anfitriona.

Luego de hablar de La Mary, Agustín preguntó sin filtro: "¿Qué te surgió la primera vez que lo tuviste cara a cara? ¿Cómo fue ese encuentro?". "¡Pero vos me preguntás cada cosa! ¡Ay, Dios mío!", replico ella con vergüenza.

"Carlos era un poco, no sé cómo explicarlo… Era como mujeriego. Y yo no lo conocía, o sea que nos encontramos en un cocktail que hizo la producción de La Mary para que nos conociéramos. Entonces nos presentaron y dije: 'Hola, ¿qué tal, cómo te va?'. Y me dio un beso en la boca. Yo estaba con mi novio y le dije: 'Oíme, ¿viste que me dio un beso en la boca?' 'Bueno dejalo, es el campeón del mundo', me respondió. Pero, ¿por qué me tiene que dar un beso en la boca? Me había enojado, pero después se me pasó porque empezó la película y cada cual estaba en su papel. Además empezamos a jugar mucho al truco con todo el equipo, con los cámaras, con los de luces. Yo hacía de compañera de él y ganábamos siempre. Ahí nos empezamos a hacer amigos", relató Susana.

"Con respecto a la película, ¿es cierto el mito de que después de escena…?". "No, no es cierto. Todo el mundo lo cree, pero no es cierto. Alguien, en broma, debe haber dicho que el director decía 'corte' y no cortaban. Pero no, es mentira", aseguró la diva.

Sin embargo, minutos más tarde cuando recibió a Celeste Cid y los actores Jorge Román y Mauricio Paniagua, volvió a salir el tema y Susana terminó admitiendo que existió el famoso beso que se extendió más allá de la escena.

"No sé si nos estábamos dando un beso, por ahí seguimos un poco, pero nada más. No me acuerdo en qué escena fue realmente". dijo Susana. Y Celeste acotó: "La escena de la cama que ella está totalmente desnuda, la agarra en alzas y la lleva a la cama". "No, esa es la del matrimonio. No fue ahí", la interrumpió la diva. "Ah, entonces fue", remató Cid dejándola en evidencia. "¡No!", exclamó entre risas la conductora.

Las reacciones de Susana fueron motivo de comentarios en las redes. En un momento dijo que "el único problema que tuvo Carlos fue el alcohol", y varios televidentes manifestaron su repudio ante la observación que soslayaba el femicidio de Alicia Muñiz por el cual el ex campeón mundial de peso mediano fue condenado.

"El único problema que tuvo Carlos es el alcohol, el único problema, el que lo llevó al desastre total", dijo la diva. "¿Por ese motivo se separaron o por otra razón?", preguntó entonces Agustín. Y Susana aseguró: "No fue por eso. En realidad, nos separamos después de que él… ¡¿Por qué me preguntás todo esto?! Él dejó de pelear y no tenía nada que hacer durante el día. Ese fue su problema. Entonces iba a todos los boliches, a Santa Fe a comer con los amigos, todo el alcohol y el chupi…". "Un tipo muy de la noche", acotó el joven. "Cuando estaba conmigo, la noche no. Pero de día tomaba", concluyó ella.

