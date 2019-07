Qué perfil tendrá Nicole en el jurado del Bailando

Tras señalar que en sus puntuaciones no pesará el vínculo que tenga con las figuras que pasen en la pista, manifestó: “Venganza nunca. Soy súper objetiva, exigente conmigo misma y con lo que veo. No me importa quién esté”. No obstante, advirtió que podría bajar un punto si tiene una sitación áspera con algún participante.

Fue precisamente cuando le preguntaron por la posibilidad de evaluar a la pareja de Fabián Cubero, Mica Viciconte. “No tendría problemas en juzgarla, soy objetiva. Pero si me bardean y me refutan, seguramente me canse y baje la nota. Soy buena pero tengo mecha corta”, avisó.

Sus preferidos

Por otro lado, Nicole reveló que sus favoritos en la pista son Hernán Piquín y Macarena Rinaldi, Jorgito Moliniers, La Chipi, Cinthia Fernández y Lourdes Sánchez.

