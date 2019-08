"Cada uno asumió su responsabilidad en la pelea por la 125. Y la mayor responsabilidad la tuvo el Gobierno", admitió Fernández.

El candidato que obtuvo 47% de los votos en las PASO indicó que la transición hasta las elecciones del 27 de octubre próximo debe realizarse "con responsabilidad y seriedad".

"Todos tenemos que ser responsables y serios. Por eso yo le dije al Presidente que entiendo la situación en la que está, pero le pedí que resuelva si va a ser candidato o si va a ser Presidente, porque si va a actuar como candidato nos va a meter en muchos problemas", añadió.

Sobre el impacto que tendrá la devaluación sobre la inflación, el candidato presidencial dijo que será "muy alto. El cálculo que habíamos hecho era que con un dólar de $ 57 la inflación iba a estar superando el 50 por ciento a fin de año".

"Bajar la inflación no es una pavada como dice Macri, es un problemón. Si yo termino el mandato y tengo la inflación en un dígito voy a estar muy contento", dijo Fernández en una entrevista publicada esta domingo por Clarín.

Sostuvo que Macri "tiene que asumir que él ha sido el que incumplió el pacto con el Fondo. El firmó un pacto muy nocivo para la Argentina, que además nunca cumplió".

"Yo se lo dije cuando hablamos por teléfono. Porque en verdad, la Argentina no cumplió ni con la meta inflacionaria, ni con la meta de crecimiento, ni con la meta fiscal. Y además se comprometió a devolver el préstamo en condiciones imposibles", señaló.

"Lo que le pido al presidente es que advierta que tiene responsabilidades concretas en este presente y que ayude. Yo estoy dispuesto a ayudarlo, lo voy a ayudar para que concluya su mandato y para que la economía argentina se estabilice, pero han cometido muchos errores y cuando leo y escucho algunos discursos post elecciones de alguna, o de algunas, digo: ‘¿Habrán entendido?’”, indicó, en alusión a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Por otro lado, Fernández lamentó que "el vínculo que el Gobierno propuso con el Fondo es un vínculo de sometimiento. Y yo propongo un vínculo de respeto. Está claro que somos los deudores, y por lo tanto la parte más débil de esa relación, pero ser deudor no te convierte ni en obsecuente ni en sumiso".

En este sentido explicó que se debe "defender la posición argentina. El Gobierno eso dejó de hacerlo y en eso el ministro de Economía tiene gran responsabilidad. Hay una sola realidad incontrastable y es que la Argentina en estas condiciones no está pudiendo pagar las obligaciones que asumió".

Sobre el desequilibrio en las cuentas públicas, dijo que "el déficit fiscal nunca es 0, porque el Gobierno tiene alrededor de 4 o 5 puntos, ahora debe ser poco menos por la devaluación, pero tiene 4 o 5 puntos de déficit financiero, que es déficit fiscal y tampoco tiene el déficit de un punto que se comprometió, va a tener casi 2 puntos de déficit primario, después de todo lo que hizo. Y va a tener 2 puntos habiendo suspendido toda la obra pública".

"Lo que digo es ´hablemos de verdad´. Del mismo modo que decía ´este no es el valor del dólar´ y quedó demostrado que no era el valor del dólar, digo ´por favor, hablemos francamente y digámosle a la gente la verdad´", enfatizó.

Sobre la posibilidad de participar desde ahora de una eventual renegociación con el FMI, señaló: "Yo no tengo problema en ayudarlo al Presidente a renegociar en el sentido que yo pro pongo, pero lo que sí tengo mucho problema es tener que ir a explicarle al Fondo los incumplimientos del Presidente. Eso que lo explique el Presidente".

Sobre la relación con el sector agropecuario, dijo que considera terminadas las diferencias.

"La mayor responsabilidad la tuvo el Gobierno (de Cristina Fernández de Kirchner), de eso no tengo dudas. Pero ya pasó, porque de verdad la Argentina no puede pensar un país sin el campo. No puede. Tampoco puede pensar un país sin industria. Ya está. Lo que pasó, pasó. Yo lo guardo en mi memoria como un error que nunca más voy a repetir", señaló.

Por último, se lamentó por "no haber hecho lo que siempre hice. Por eso recuerdo muy bien aquella pregunta a Martín Lousteau ´¿Esto lo hablaste con el campo?´. ´Está todo hablado´, me dijo. Nunca una medida así se puede tomar sin hablar con los actores que tienen que soportarla".

