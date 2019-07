Consultado sobre los supuestos riesgos de su alianza con la senadora de Unidad Ciudadana, Fernández fue tajante en negar que esa alquimia vaya a condicionar su autonomía en caso de ser electo presidente. “No va a ser un poder bicéfalo, yo voy a ser el presidente. Y así como no intervine en las listas nadie va a intervenir en mis ministerios. Si detrás de este planteo quieren quebrarnos a Cristina y a mí, no lo van a lograr. ¡No me van a hacer pelear nunca con Cristina! ¡No voy a romper nunca con Cristina!”, aseveró.