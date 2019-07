“El Gobierno está tapando lo que está pasando y quieren hacer creer que con un dólar contenido la economía está bien. Eso no es culpa mía. Ellos pagan esa tasa de interés para darle al dólar un valor que no tiene. Se enojan porque se lo cuento a la gente y porque digo que los bancos se llevan el dinero que le corresponde a la gente. Ahí lo escucho a Lousteau que nos dejó el muerto de la (resolución) 125 y ahora nos quiere dar clases de economía”, indicó el ex jefe de Gabinete al criticar al candidato a senador, quien cruzó la propuesta de aumentar las jubilaciones con los intereses que pagan actualmente las letras de liquidez del Banco Central (leliq).