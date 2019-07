“Cuando voy por la calle la gente no me pregunta por qué me peleo con Mercedes Ninci. Me dicen que haga algo porque no soportan la inflación, porque no tienen trabajo, porque no llegan a pagar la luz. ¿Por qué el periodismo no se ocupa de eso? Yo ya sé que (los periodistas) me están esperando. Me doy cuenta, pero la gente también. Es muy obvio. Pero para mí la guerra con el periodismo se terminó. En esa no caigo porque nunca estuve. Que queden como unos locos que siguen disparando”, sentenció. Y relativizó las encuestas que lo ponen arriba en las preferencias.