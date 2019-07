El fuerte cruce entre Alberto Fernández y Mercedes Ninci al aire

- Mercedes Ninci: "Pero usted había dicho que Cristina al firmar el pacto había encubierto a los autores del atentado..."

- Alberto Fernández: "Lo que yo siempre he sentido… Mercedes, tenés que leer lo que dije al día siguiente en el diario Clarín que se conoció lo del pacto…".

- Ninci: "Yo escuché la nota de Nelson Castro".

- Fernández: "Pero por qué no lees además de escuchar, no me interrumpas, déjame que te conteste. Además de escuchar, trata de leer. Al día siguiente que salió lo del pacto con Irán yo escribí un artículo en Clarín y allí mi mayor cuestionamiento es haber cedido en el pacto la jurisdicción argentina en favor de una comisión internacional formada por cinco personas. A partir de allí, interpreté que eso podía ayudar al encubrimiento de los autores. Nisman alguna vez me había dicho además que tenía una serie de pruebas que nunca aparecieron y el cuestionamiento que hice en esta charla tiene que ver exclusivamente con el modo en que el juez Rafecas, aplicando lógicas del derecho penal, pero absolutamente teóricas, desestimó la denuncia. Yo entendía que antes de desestimarla merecía una mejor investigación.

Mientras escuchaba las preguntas de otros periodistas, Fernández seguía el cruce con la notera y le decía: ¿“Mercedes por qué no hablas en serio un vez?, Ya te conteste Mercedes, deja hablar a tus compañeros Mercedes".

En otro pasaje de la conferencia, Fernández volvió a chicanear a Ninci: "Si van a citar a todos los que opinaron sobre el pacto, prepárate Mercedes porque vas a tener que declarar…."

