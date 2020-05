"Hay que ser muy cuidadoso", advirtió antes de hacer referencia a las críticas del ex ministro de Hacienda (2015-2016). "Ayer leí una nota de Alfonzo Pray Gay que decía que por la cuarentena están destruyendo la economía, cuando ellos destruyeron la economía sin ningún coronavirus en el medio, es muy impresionante", disparó el Jefe de Estado. "¿Cómo es que se animan a hablar así? ¿Con qué autoridad moral?", agregó indignado.

Fernández también se mostró disconforme con la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entidad que lanzó un comunicado diciendo que "hay que mantener vivo el sistema productivo". "Miren lo vivo que lo mantenemos que hasta le pagamos los sueldos a su gente". "Yo no puedo entenderlo. Desde el Estado, todos los argentinos les estamos pagando el 50 por ciento de los sueldos a sus empleados para mantener en pie el sistema productivo. ¿Desde qué lugar están hablando? Por eso digo que hay que moverse con cierta prudencia en estos casos", añadió visiblemente molesto y pidió "que no se abusen".

"Si ustedes escuchan mi discurso del 1° de marzo y lo comparan con el presente, dirían: '¿este tipo de qué está hablando?'. Yo estaba hablando de un mundo donde el coronavirus no existía, claramente", advirtió.

Cuando el periodista Alejandro Bercovich planteó que un sector del empresariado está considerando realizar un acuerdo para bajar un 25 por ciento los sueldos de sus empleados suspendidos, el presidente expresó: "Me parece que esas cosas en la medida que sean acordadas, el Estado puede mantenerse al margen. Pero si dicen que hay que hacer una rebaja del 25 por ciento y el Estado pone el 50, me parece que hay una posición que -por lo menos- no parece muy justa".

En cuanto a las protestas sociales que se están dando en medio de la cuarentena obligatoria, Fernández fue tajante. "Están jugando con el malestar que los argentinos tienen. Yo solo le pido a los argentinos que miren los informes, si hubiéramos hecho la cuarentena tendríamos miles de muertos, si no llegaron fue porque fuimos responsables", recalcó y añadió que los que los países que eligieron priorizar la economía, "terminaron juntando muertos, enterrándolos en fosas comunes o cremándolos en formas inusuales".

"Todo no se puede hacer. Yo le pido a la gente que reflexione porque en el planteo hay mucha mala intención e intencionalidad política", subrayó. "Y los que dicen 'salgamos de la cuarentena ya', sepan que salir de la cuarentena en los términos que ellos reclaman, es llevar a la muerte a miles de argentinos", insistió.

"Hay un uso perverso de la inestabilidad emocional de la gente que está en cuarentena hace mucho tiempo y que impulsa a muchos a hacer reclamos absolutamente alocados. La gente ni siquiera se pone a mirar las consecuencias de lo que están proponiéndoles. Son sectores de la oposición lo que lo están haciendo, no son ciudadanos independientes. Son los mismos sectores que manejan los trolls, los mismos sectores que manejan las redes que convocan a la gente irresponsablemente a hacer un pedido que hasta puede provocar su propia enfermedad", dijo Fernández.

No obstante, el mandatario destacó: "Tengo la suerte de que los opositores que gobiernan ven igual que yo la situación", dijo en alusión al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y otros funcionarios.

En otro tramo de la conversión, Fernández volvió a manifestarse a favor del impuesto a las grandes fortunas que se impulsa desde el kirchnerismo. "Yo no sé si sé si la palabra es impuesto, pero puede haber un aporte excepcional en este momento de las grandes fortunas. Lo que están organizando en Diputado, que lo hablé con Carlos Heller y Máximo (Kirchner) es un proyecto que afecta a 11 mil argentinos que son posedores de un patrimonio total -entre los 11 mil- de 1300 millones de dólares", precisó.

Esto sin negarte que yo creo que el sistema impositivo argentino es profundamente injusto. Cuando el mayor aporte de ganancias lo hacen los que viven de un sueldo, te das cuenta lo injusto del sistema", postuló. "Esto se debe modificar, es muy injusto lo que está pasando", exclamó.

