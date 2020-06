La convocatoria presidencial se da en medio de un importante rechazo del arco político opositor y de gran parte del empresariado que exige al Ejecutivo que de marcha atrás.

En este contexto, el Presidente decidió dejar de lado una visita a La Rioja y mantener este encuentro con uno de los máximos directivos de la compañía.

Nardelli es uno de los principales directivos de la compañía y nieto del fundador de la firma y fue quien mantuvo una conversación telefónica con el Jefe de Estado el martes por la noche.

Fue el propio Fernández el que reveló algunos detalles de la conversación con Nardelli y la calificó como una "muy buena charla".

El Presidente, a su vez, negó haber hablado con su antecesor, Mauricio Macri, sobre Vicentin, una empresa que adeuda US$ 1.350 millones y a la que el Banco Nación le otorgó millonarios créditos que no se ajustarían a la capacidad de repago que tenía.

En declaraciones a Radio 10, Fernández dijo que el martes lo llamó Nardelli y describió que mantuvieron una "muy buena charla".

"Le expliqué con mucha cordialidad: tengo la impresión de que su empresa ha sobregirado mucho más de lo debido. Y le expliqué que la medida no tiene ninguna vocación de perjudicar a nadie", explicó el jefe de Estado.

señaló que el Gobierno sólo está buscando "rescatar" la compañía para que "siga siendo argentina", dado que por su crisis, sino, podría ser adquirida luego por muy poco dinero por un grupo extranjero.

"Ayer tuve una muy buena charla con Sergio Nardelli. Le dije que nosotros no estamos aquí para afectar los derechos de nadie. Él me dijo que tiene una idea para que nosotros podamos hacernos cargo de la empresa sin necesidad de expropiación", contó Fernández.

Y continuó: "Le dije que la expropiación es necesaria por una cuestión de transparencia, porque si no, no se entiende cómo hará el Estado apara hacerse cargo si no expropia. Insisto en que es una empresa que tiene cuestionamientos por los créditos que tomó y no pagó".

"Tuvimos una muy buena charla y confío en que podemos hacer las cosas tranquilos. Esto no debería ser motivo de pelea porque lo que estamos haciendo es recatar una empresa de la quiebra y lo que intentan es mostrarlo como un gesto arbitrario como si esta fuera la regla del Gobierno", dijo el Presidente.

En ese sentido, insistió con que "el Gobierno está tratando de rescatar una de las pocas cerealeras que existen en la Argentina.

"Son siete, y argentinas son tres, porque el resto son multinacionales. Y el mercado agrícola para nosotros es muy importante. Por lo tanto tenemos que preservar esta empresa para garantizar que haya una cerealera argentina operando en el mercado internacional", sostuvo el Presidente.

El jefe de Estado se quejó de que a la forma de actuar del Gobierno ante el caso, la "están tratando como si fuera un hecho caprichoso de un presidente, y aquí estamos ante un caso de extrema gravedad".

"Yo no tengo ninguna vocación de que el Estado se ande quedando con las empresas de nadie", enfatizó.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que la intervención y el proceso de expropiación de Vicentin es para "proteger a los trabajadores y sostener a un factor importante de la economía nacional".

"Supongo que no habrá problemas en el Congreso con la expropiación", subrayó el ministro de Trabajo.

"El Gobierno está haciendo todo lo necesario en cada momento y vamos a seguir haciendo justamente eso: todo lo necesario en cada momento", enfatizó Moroni.

