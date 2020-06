En ese momento, con un gesto de confusión, el Jefe de Estado se refirió a la consulta en particular del periodista y de le mandó un mensaje a los opositores que alzaron la voz contra el proyecto dado a conocer este lunes.

"No sé si es una pregunta para ayudarme o para enloquecerme. Esta es una empresa que está en concurso preventivo de crisis, camino a la quiebra, no es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. No sé que ha dicho la oposición, porque no tengo la menor idea. No lo sé. De lo que estoy seguro es que los santafesinos y los productores agrícolas deben estar muy contentos oyendo esta noticia. Y los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria", sostuvo Fernández.

Y concluyó: "Después, el debate habrá que darlo en el Congreso. Ahí van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela y con el infierno los que quieran hacerlo. Siempre digo que hay dos tipos de opositores: los que gobiernan y los que escriben en Twitter".

