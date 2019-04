Aldalla: "Queremos el ascenso"

"En la semana practicamos bastante penales, porque sabíamos que iba a ser un rival duro, en una cancha dura. Estábamos un poco pensando que podía pasar”.Alan Aldalla. El arquero del Dino atajó dos penales ante La Amistad.

Después de finalizar segundos en la fase de grupo y avanzar a la segunda fase, el Dino no quiere bajarse del barco. “La clasificación es un envión anímico bárbaro, porque somos el único equipo de Neuquén en competencia y tenemos que dejar bien parada la provincia. Va a ser de vida o muerte, vamos a correr y dar el 100 por ciento por la camiseta, por el club y dejar algo para la historia del fútbol de Neuquén. Queremos el ascenso, es para lo que vinimos los refuerzos”, afirmó el arquero, que sólo recibió un gol en partidos de visitante, mientras que Maronese, está invicto fuera de casa.

“Es un plus que no nos pese jugar de visitante, porque somos un equipo con mucho carácter. Trabajamos toda la semana pensando que tenemos que ganar, así sea de local o visitante. Afuera parece que nos sentimos bien, porque salimos con el cuchillo entre los dientes (se ríe), a todo o nada y eso es muy positivo, porque de local, si uno puede sacar una ventaja, de visitante, vas más confiado, porque sabemos que no nos pesa la cancha”, expresó Aldalla, quien contó que junto a su compañera serán padre y madre en breve.