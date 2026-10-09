Messi juega por primera vez tras su retiro de la Selección: rival, día y horario confirmado

El '10' volverá a jugar tras despedirse de la Selección. Los detalles del partido de Inter Miami, que iniciará una seguidilla de partidos.

La carrera futbolística de Lionel Messi continúa, a pesar de la sensación ambigua que hay en los hinchas de la Selección argentina por el dolor de la despedida que protagonizó el martes en el Monumental, para marcar el fin de una era dorada. En medio de ese 'duelo' a nivel selecciones, el '10' volverá a jugar este fin de semana con el Inter Miami , elenco donde tiene de compañero a sus amigos Rodrigo De Paul y el uruguayo Luis Suárez.

Este jueves se reincorporó a los entrenamientos del equipo con sede en Fort Lauderdale y el fin de semana saldrá a la cancha para ser el faro en el equipo que entrena Kily González . El duelo ya tiene rival, fecha y hora confirmado.

Luego de esta semana cargada de emociones a nivel selección, el astro se meterá en una cancha para mantener la capitanía de Las Garzas. Lo hará este sábado 10 de octubre, en el Nu Stadium , donde recibirá al DC United , elenco que supo tener en sus filas al histórico Wayne Rooney.

El duelo está programado para que inicie a las 20.30 de la Argentina y será por la Major League Soccer (MLS).

Después tendrá una seguidilla de partidos importante: tres encuentros en ocho días (NYC FC el miércoles 14 a las 20.30 y visita al Atanta United el sábado 17, también en ese horario).

Trabajó de seguridad en la despedida de Messi y se emocionó hasta las lágrimas: el sentido mensaje que publicó

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina que se jugó en el Monumental dejó varios videos virales que se difundieron rápidamente en las redes sociales. Uno de ellos mostraba a un trabajador de seguridad, que mientras cuidaba a las personas de la tribuna, lloraba al escuchar hablar al capitán.

Se conoció que el trabajador es Brandon Renzi, que compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales explicando el momento y agradeciéndole a Messi por sus años en la selección.

El emotivo mensaje de Brandon Renzi para Lionel Messi

Renzi publicó en su cuenta de Instagram un mensaje explicando sus lágrimas: "No estaba llorando, estaba despidiendo una parte de mi infancia. ¿Cómo no llorar, si crecimos viendo a Messi cumplir nuestros sueños? Ayer no despedimos a un jugador. Despedimos una época de nuestras vidas".

LA OBRA DE ARTE EL ARTISTA pic.twitter.com/NChXOHGfmO — AS USA Latino (@US_diarioas) October 8, 2026

Además, agradeció al histórico futbolista argentino: "Gracias por hacerme creer que los sueños podían hacerse realidad. El que nos hizo llorar de felicidad, esta vez nos hizo llorar de tristeza. Nunca pensé que algún día iba a llorar viendo despedirse a mi ídolo. Gracias, Leo. Por todo. Simplemente gracias".

Esta tarde, el trabajador realizó una entrevista con el programa "A la Barbarossa", donde contó detalles del evento, como que se enteró el día anterior que sería parte del equipo de seguridad, lo que no lo dejó dormir esa noche.

Sobre el trabajo, explicó que no tienen permitido darse vuelta para ver el partido: "Fue un momento lindo y, a la vez, feo. El saber que estaba atrás mi ídolo y no poder darme vuelta... Ni el gol de Messi vi".

También comentó acerca del video que se viralizó en redes sociales: "Cuando terminé el servicio, me volví a mi casa. Al otro día, tenía muchos mensajes de amigos y conocidos por lo del video. Cuando escuché a Messi hablar, rompí en llanto. Nunca me imaginé que iba a estar en su despedida".