Nueva polémica entre AFA y Estudiantes de La Plata: ¿Qué pasó con Marcos Rojo?

El defensor quedó disponible para el torneo local y la Libertadores tras una jornada en la que su regreso parecía frustrarse.

La novela por el regreso de Marcos Rojo a Estudiantes de La Plata tuvo un giro inesperado y terminó con final feliz para el defensor. Después de que la AFA rechazara inicialmente el pedido del Pincha para utilizar un cupo extraordinario por la lesión de Gabriel Neves , la entidad cambió su postura y habilitó al zaguero para competir tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores .

La decisión destrabó una situación que, durante varias horas, dejó al futbolista en un escenario complejo. Rojo ya había rescindido su contrato con Racing , había firmado su vínculo con Estudiantes y se entrenaba en City Bell , pero todavía no contaba con la autorización reglamentaria necesaria para disputar partidos oficiales.

El primer obstáculo apareció cuando Estudiantes solicitó incorporar al defensor a partir de la baja de Neves. La respuesta inicial fue negativa porque el tiempo estimado de recuperación del mediocampista no alcanzaba los cuatro meses exigidos para habilitar una incorporación por esa vía. Con ese criterio, el regreso parecía quedar bloqueado pese a que la operación entre los clubes ya estaba prácticamente cerrada.

Sin embargo, la situación cambió pocas horas después. Tras nuevas gestiones, la AFA terminó otorgando la habilitación y Rojo quedó formalmente a disposición del cuerpo técnico. El futbolista incluso había intentado intervenir personalmente en la resolución del conflicto y se comunicó con Claudio “Chiqui” Tapia para buscar una salida.

El regreso a Estudiantes estuvo a punto de frustrarse

La habilitación completa el último capítulo de una negociación que comenzó con el deseo del propio Rojo de regresar al club donde se formó. El defensor había manifestado su intención de dejar Racing después de la eliminación ante Boca por la Copa Argentina y atravesó varios días de tensión con la dirigencia de la Academia hasta conseguir la rescisión.

El acuerdo contempló un resarcimiento cercano a los 800.000 dólares por los meses de contrato que todavía le quedaban en Avellaneda, además de montos adicionales sujetos a objetivos deportivos. Rojo también resignó parte de una deuda que Racing mantenía con él para facilitar su salida.

La resolución tiene además un valor deportivo inmediato para Estudiantes. El equipo necesitaba reforzar la defensa de cara a la semifinal de la Copa Libertadores frente a Flamengo, especialmente por las suspensiones de Leandro González Pirez y Tomás Palacios. Con la autorización confirmada, el experimentado central podrá ser utilizado en esa serie y también en el campeonato local.

Rojo, de 36 años, afrontará así su tercer ciclo con la camiseta albirroja. Se formó en Estudiantes y fue parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores 2009, por lo que su vuelta también tiene un fuerte componente simbólico.

Durante su paso por Racing disputó 29 partidos, convirtió dos goles y dio una asistencia. Además, recibió siete tarjetas amarillas y fue expulsado en dos ocasiones.

Lo que parecía convertirse en un problema reglamentario con consecuencias hasta fin de año terminó resolviéndose en cuestión de horas. Estudiantes consiguió finalmente la habilitación que buscaba y Rojo podrá concretar su regreso a la cancha con el Pincha en un momento decisivo de la temporada.