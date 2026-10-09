Cholo Simeone dejó de ser el técnico mejor pagado de Europa: la cifra astronómica que lo destronó

El entrenador de Atlético de Madrid fue superado en el ranking millonario del fútbol europeo. Quién lo superó y con qué cifra.

Diego Simeone fue, durante un largo período, el técnico mejor pagado de Europa por el contrato exorbitante que mantiene con el Atlético de Madrid , club que entrena desde hace 15 años. Sin embargo, hubo otra figura imponente del viejo continente que le sacó el lugar y se colocó como el líder de un ranking multimillonario.

Su contrato de 23.2 millones de euros anuales, que recibió un ajuste en la última renovación, era la mayor cifra que tenía un DT en el fútbol de la elite mundial, pero en los últimos días fue superado por un contrato millonario.

Mikel Arteta llegó a un acuerdo de renovación con el Arsenal de Inglaterra por un contrato millonario que alcanzó para borrar del primer lugar al argentino. Es que su contrato se habría firmado con un mínimo de 26 millones de euros anuales y con vigencia hasta 2030.

Previo al 2018, quien lideraba este ranking millonario era Pep Guardiola, quien era el máximo referente de Manchester City y brillaba con su equipo. Sin embargo, la renovación de Simeone le había quitado ese lugar.

El ranking de DT mejores pagados en Premier League

Mike Arteta: 26 millones de euros anuales Olvier Glasner: 13.2 millones Xabi Alonso: 13.2 millones Enzo Maresca: 11.5 millones Andoni Iraola: 9.2 millones

Los mejores pagados en España

Diego Simeone (Atlético Madrid) : 23.2 Mourinho (Real Madrid): 11.2 millones Hansi Flick (Barcelona): 7.5 millones Manuel Pellegrini (Betis): 6 millones Edin Terzic (Athletic Club) : 5 millones

Qué puesto ocupa Lionel Scaloni en el ránking de los DT de selecciones con mayor salario

Lionel Scaloni aparece entre los entrenadores de selecciones nacionales con mayores salarios del mundo, aunque muy lejos de los primeros puestos. Según un ránking publicado por el diario alemán Bild, el técnico de la Selección Argentina percibe unos 2,3 millones de euros por temporada y ocupa el noveno lugar de la nómina.

Qué lugar ocupa Scaloni y cuáles son los técnicos que están por encima

El primer puesto corresponde a Carlo Ancelotti, actual entrenador de Brasil, con un ingreso estimado en 10 millones de euros anuales. El italiano asumió al frente del combinado brasileño en mayo de 2025, luego de finalizar su exitoso ciclo en Real Madrid, y quedó como el estratega con la remuneración más elevada de acuerdo con las cifras difundidas.

Detrás aparece Jürgen Klopp, quien tomó las riendas de Alemania tras la salida de Julian Nagelsmann y tiene contrato hasta 2030. El exentrenador de Liverpool y Borussia Dortmund cobraría alrededor de 7 millones de euros por año, cifra que lo convertiría en el técnico mejor remunerado de la historia de la Federación Alemana de Fútbol.

El tercer lugar también está ocupado por un argentino. Mauricio Pochettino, actual entrenador de Estados Unidos, tendría un salario anual de 6,8 millones de euros, mientras que Thomas Tuchel, conductor de Inglaterra, aparece cuarto con una remuneración estimada en 6 millones. De esta manera, cuatro de los primeros puestos corresponden a entrenadores de selecciones de Europa y América.

El quinto lugar es para Luis de la Fuente, quien dirige a España y percibiría unos 5 millones de euros por temporada. Según Bild, el entrenador español cobraba cerca de 2 millones antes de la conquista del Mundial, resultado que habría derivado posteriormente en una mejora de sus condiciones contractuales.

Este es el ranking de ENTRENADORES DE SELECCIONES MEJOR PAGADOS en todo el mundo:



1) Carlo Ancelotti : €10M

2) Jurgen Klopp : €7M

3) Mauricio Pochettino : €6.8M

4) Thomas Tuchel : €6M

5) Luis de la Fuente : €5M

6) Jorge Jesús : €4M

7) Zinedine Zidane… pic.twitter.com/cz9aqLBMnj — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 2, 2026

Jorge Jesús figura sexto con 4 millones de euros, mientras que Zinedine Zidane ocupa el séptimo escalón con 3,6 millones. El francés asumió la conducción de Francia en reemplazo de Didier Deschamps, después de haber cobrado unos 12 millones por temporada durante su etapa como entrenador de Real Madrid.

Por encima del pujatense también aparece Xavi Hernández, recientemente designado como seleccionador de Países Bajos. El exentrenador de Barcelona tendría una remuneración cercana a los 3 millones de euros anuales, mientras que el campeón y subcampeón del mundo al borde de la línea de cal queda noveno con sus 2,3 millones, según las estimaciones difundidas por el periódico alemán.