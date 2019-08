Alejandro Cancio: "El objetivo es disfrutar"

“Lo que me motivó a correrlo es porque es una fecha que me queda cerca y porque el Chirola Suriani (Walter), que la está organizando, quería que la corriera”, dijo el Ale, que se presentará en esta carrera con un auto DS3 de la Compañía General de Rally.

Sobre la meta que trazó para esta prueba dijo: “El objetivo siempre es ganar. Pero más que nada disfrutar con amigos de tanto años y de local. Pero si no se gana, no hay problema. No tengo presión en ese sentido”, señaló.

Destacó la presencia del español Dani Sordo que vendrá como parte del equipo Hyundai. “Está buenísimo que vengan estos autos para que sea un espectáculo más para la gente que va a tener dos carreras. Una, la Vuelta de La Manzana con autos R5 (él mismo competirá con un Skoda Fabia), y a la semana siguiente a 50 kilómetros con R5 y un piloto de nivel mundial como Sordi (además estará el chileno Martín Scuncio). Así que la gente que le gusta el rally más que encantada con estas dos opciones que va a tener en dos semanas”, se entusiasmó.

Cancio valoró la decisión de traer el certamen nacional a Neuquén. “La verdad que está bueno para que no se pierda la fecha que dejamos en Cutral Co y de esta manera Neuquén tenga continuidad en la zona ya que durante 15 o 16 años, se hizo el Rally de Plaza Huincul que era un poco la representación que teníamos de la provincia en el Campeonato Argentino”, afirmó.

También celebró que este fecha tenga “continuidad en forma permanente” aunque descartó que el hecho de que esté confirmada la edición 2020 lo motive para volver a participar del certamen nacional el año próximo.

“No creo que lo haga porque a mi campaña deportiva le voy cerrando las puertas de a poco. No sé lo que pueda pasar en lo que resta del año pero hoy no tengo decidido volver a correr todo el campeonato. Seguramente sí la de Neuquén si se hace en esa fecha o La Manzana el año que viene por el Nacional. Pero no en forma permanente”, concluyó.