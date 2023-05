Alejandro Garnacho reveló qué papel cumple en su vida Licha Martínez

Se trata del defensor Lisandro Martínez, quien a su corta edad (25 años) ya demuestra todas las condiciones necesarias para ser uno de los referentes del equipo inglés al cual arribó en la presente temporada desde el Ajax de Holanda. Pero no solamente está sobrado en cuanto a lo futbolístico, ya que su carácter y temperamentos también lo posicionan como uno de los jugadores emblemas del elenco.

3RXO7W5sPKgsNGSC.mp4 Alejandro Garnacho habló sobre Lisandro Martínez

Y en medio de una entrevista, a Garnacho le consultaron sobre si tiene una relación especial con alguien del equipo, y allí se deshizo en elogios para Licha: “La verdad desde el primer día que entré al vestuario me han tratado como uno más. Soy el más joven del vestuario, y jugadores como Lisandro Martínez, a quien yo le digo aquí que es cómo mi padre”.

“Me trata como mi padre, cuando me tiene que regañar me regaña. Cuando lo hago bien me lo dice, siempre me intenta ayudar en todo”, agregó el futuro crack.