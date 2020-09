Alerta por Carmen: peligra su participación en el Cantando

“Una noche me dormí y al otro día era un monstruo. Tengo un estrés por disgusto. Ahora el virus ya no está, pero por donde pasó me arruinó”, contó Carmen en diálogo con Marina Calabró.

Luego explicó en qué zona la afectó la “culebrilla”. “Me tocó los filamentos nerviosos, por eso me duele la cara, me duele el ojo, me duele la vida”, reveló la capocómica, que le envió las imágenes a la conductora de Confrontados.

El detonante que terminó con el sistema nervioso de Carmen se debería a que Analía Franchín dio positivo de coronavirus y esta situación encendió la alarma en Masterchef Celebrity, donde estará su hijo. “Este hijo me hace sufrir tanto, es lo único que tengo y quiero que sea feliz, que esté sano. Él está fuerte, está bárbaro. He rezado tanto para que esté bien, pero ahora con la posibilidad de que tenga COVID-19, me muero, él es un enfermo oncológico”, sostuvo la actriz.

“El médico me dijo que lo que tengo es un estrés postraumático. Si tenés un disgusto grande, y te bajan las defensas de golpe como yo que toqué fondo, el virus de la varicela, que está en el cuerpo, se reactiva y te sale una culebrilla”, relató Carmen.

Con el estado de salud que presenta la artista es muy probable que tenga que dejar el Cantando. Pero la misma Barbieri aclaró ayer en LAM que nunca se le ocurrió bajarse. “Estoy mucho mejor de la pierna y estudiando el tema de la próxima gala, que es Amándote”, dijo Carmen.

Jey Mammon y su mala vibra en el Cantando

Ángel De Brito dio su propia teoría luego de la pelea entre Jey Mammon y Moria Casán, quien en su última devolución le dijo al artista que tiene una “vibra extraña” en la pista. “Todo el jurado sintió que está raro. ¿Por qué vieron eso todos? Yo lo veo raro también”, sostuvo el conductor de Los ángeles de la mañana.

Yanina Latorre, que estuvo presente en el piso del reality, sostuvo: “Sí, tenía mala cara ”.

Jey-Mammon.png

“Él dice que venía bien. Pero que bajó la escalera y que Moria ya le dijo lo de la mala vibra antes de empezar a hablar con vos. Que entonces ahí ya se mal viajó”, agregó la angelita. Sin embargo, lejos de los dichos que tuvo el comediante, De Brito lanzó su propia versión de lo que pasa con Jey en el Cantando. “Para mí quedó cruzado desde el día de Estelita (estuvo presente en la pista en la piel de su conocido personaje). Y ahí no pudo remontar más”, expresó el periodista.

Mammon y Carla del Huerto interpretaron “Lo mejor del amor”, en la ronda de cuarteto. Al momento de las devoluciones, Moria y Nacha Guevara fueron al hueso.

“Hoy extrañé a Jey. Vos tenés esa alegría, esa energía, esa polenta. Cumplieron, pero les faltó”, señaló Nacha. “Yo también. Te digo que tenés una vibra extraña. Se ve la actitud, mi amor. La performance no me gustó. Desde el comienzo tuviste algo como rotura de bolas contra el jurado. Se te nota”, acotó La One.

Mariana Brey dijo que La Princesita “tiene dos caras”

La panelista no tuvo una buena experiencia con la jurado del Cantando y fue lapidaria al dar su opinión sobre Karina La Princesita. Todo comenzó cuando Ángel de Brito señaló que la jurado no saluda a todos los participantes por igual.

A-MAriana-Brey-y-la-princesita.png

“No es en su defensa, pero Karina es tímida”, dijo Yanina Latorre. En ese momento Brey intervino y fue letal: “No, va más allá de la timidez. Eso de que es la misma en cámara y fuera de cámara es mentira. Para mí tiene dos caras, no es la misma persona”. “¿Es falsa?”, le repreguntó Ángel a su panelista. Y Mariana asintió con firmeza: “Sí, para mí sí. No es la misma persona”.