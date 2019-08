Al final, un hombre consultó: “Mi pene le hace mal en una posición a mi mujer ¿Podría traer problemas en algo?”. La experta aclaró: “¡Sí! Principalmente en que ella no quiera seguir teniendo relaciones que le resultan dolorosas. Cambien la postura, hay muchas. No le hagas mal”, cerró.

Un rotundo cambio físico

La especialista en sexo hoy luce una figura espléndida. Es que Allesandra se realizó hace 8 años un bypass gástrico que le permitió bajar 60 kilos, además de seguir una dieta estricta y mucho ejercicio: “Me motivaba verme mejor, pero no era mi prioridad, y tampoco fue por algo estético. No me sentía bien con la idea de buscar un embarazo si no estaba bien y no podía hacer de mi cuerpo el mejor vehículo posible para dar vida”.