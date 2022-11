Alex Caniggia presentó su nuevo rostro: "Tomá para vos Zac Efron"

Alex Caniggia es otro

Alex fue tapa de una revista del corazón junto a su novia la bailarina Melody Luz con quien tiene la intención de formar una familia. La pareja se formó en el reality que está en pleno proceso de grabación de la segunda temporada que comenzará en diciembre. De hecho, los enamorados tuvieron que salir a desmentir fuertes rumores de embarazo y disfrutaron de un viaje juntos para celebrar el triunfo del mediático que se coronó con 10 millones de pesos.

La segunda edición del programa que conduce Carolina “Pampita” Ardohain y Leandro “Chino” Leunis contará con la mediática melliza de Alex, la exparticipante de Quién es la máscara, Charlotte quien aseguró que fue su hermano quien le aconsejó entrar al reality. "Hablé con Alex, me dio muchos consejos, así que espero que me vaya bien", dijo la joven.

"Me gusta correr, me gusta el deporte, así que espero que me vaya bien. Lo pensé un poquito porque no me gusta convivir con gente, soy muy tranquila. Fue complicado porque esto es convivir", agregó Charlotte.