Alex Caniggia y Melody Luz, embarazados: ¿Cuánto pedían para dar la primicia?

Lejos de dar un móvil para un programa o ser tapa de una revista del corazón (aunque aún no se sabe), Melody decidió armar todo para sus redes sociales y aprovechó incluso a insultar a los periodistas y a los medios de comunicación. Incluso dejó en claro que cualquier publicación o nota para los medios deberán pagarla y en dólares.

“Para los que querían lucrar con la primicia. Acá tenés la primicia", dijo eufórica la bailarina quitándole protagonismo a los medios. Y añadió su exigencia monetaria para brindar entrevistas: “No se gasten en buscar notas en las cuales no piensan pagar. Mi tiempo e intimidad son primordiales y más en este momento. Dos besitos porque tres es mucha plata. Atentamente la mamu".

El gesto de Melody Luz para la prensa.jpg

Claro que la información fue analizada en LAM (América)y fue Andrea Taboada quien dio detalles del monto que quiere cobrar la pareja. “Hoy a la tarde hablé con Fabián Esperón que es el representante de Alex y de ella y le pregunté por esto. Me dijo que sí, que los chicos están pidiendo dinero”.

Luego Taboada añadió: “Y quise tantear cuánto porque me intrigaba, y me dijo ‘preguntá a la producción cuánto hay’”. A pesar de no toparse con un número exacto, la angelita recordó que hace unos meses Luz ya había demandado una montaña de plata.

“Nosotros igualmente lo tuvimos en LAM y no pagamos nada. Pero en su momento, una de nuestras productoras habló con Melody y pedía 5000 dólares para una entrevista”, reveló Andrea.