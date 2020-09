Alex los hizo calentar

Nacha Guevara (lo aplaudió) y La Princesita lo aprobaron por su show, aunque le remarcaron que debía mejorar con su voz. Sin embargo, el momento del derrape llegó con la devolución de Oscar Mediavilla. “Alex, tenés un buen look pero no te sobra nada. El look estuvo bueno, pero cantando más o menos”, sostuvo el productor. “Perdón Oscar, pero a mí nada me para. A mí mucha gente me dice que canto mal y yo les digo: ‘Chupala’”, respondió Alex.

p20-f2-tv(SCE_ID=455798).jpg

En Twitter, Marcelo Tinelli bancó al excéntrico participante. “Me sorprendieron para bien. Dieron un buen show”, dijo el conductor luego de que Moria quedara sorpendida por la nueva dentadura de Caniggia, que sumó 23 puntos.

p20-f3-tv(SCE_ID=455799).jpg

Ninguneó a LAM y las angelitas lo destrozaron

Después de revolucionar la pista del Cantando, las cámaras de Los ángeles de la mañana quisieron entrevistar a Alex Caniggia. Pero el participante esquivó a la notera y disparó contra el ciclo de canal Trece. “No hablo con programas pedorros”, disparó el mediático mientras gambeteaba las preguntas de Andrea Taboada.

Ante ese episodio del “Emperador” -así se hace llamar Alex- Yanina Latorre fue letal. “¿Él cree de verdad que es El Emperador? ¿El Emperador de qué? ¡Con decirles que prefiero a Esmeralda, volvé!”, lanzó sin filtro la panelista.

“Creo que es un chico que tiene grandes problemas de autoestima, y esto lo digo en serio. Porque las personas que todo el tiempo intentan llamar la atención bajo cualquier punto de vista, desde un lugar de desubicación total. Él dice que viene de Glasgow, de Europa, y estás en Fraga mi amor. Pandemia, Argentina. Ubication total”, acotó Karina Iavícoli. Y luego Latorre continuó: “Trabajaste en Carlos Paz, no pagan las expensas”. Siguiendo con las duras críticas, Iavícoli dijo que es “peligroso”: “No tiene noción de lo que está viviendo.Ya me parece peligroso como persona. Y después tiene otra cosa, Esmeralda es una bebé de pecho al lado de este pibe”

Finalizando, Yanina fue contundente: “Compran ropa de Zara, van por dos mangos al Cantando. Todo mentira. La madre (Nannis) compraba todo en outlet, una vez la agarraron afanando. Tenía todo imitación, dejémonos de joder. Contemos la verdad”.

p20-f4-tv(SCE_ID=455800).jpg

Para Oscar Mediavilla, Alex es un “maleducado”

El jurado del Cantando”2020 se refirió a los comentarios fuera de lugar y a las poses de Alex Caniggia, y afirmó que es un “maleducado”. En diálogo con Andrea Taboada, la pareja de Patricia Sosa expresó: “Es un personaje, está bien. Un maleducado, pero está bien, está bueno porque es gracioso. Por ahí es más interesante que otros. A veces ser interesante no está mal”.

Minutos después cuestionó al mediático y dijo que él no es hijo de nadie, haciendo entender que Alex trasciende por la fama de sus padres. “No es de mi barrio, por ejemplo. Si entrara a Valentín Alsina... Él es de Marbella. No sé qué mierda hacía en Marbella. Pero yo no tengo un papá jugador de fútbol (por el Pájaro Caniggia) que gana mucha plata. Mi viejo era electricista, así que nosotros no teníamos mucha mosca. Pero mal no me va, tampoco. Y no soy hijo de nadie, más que de un papá y de una mamá”, cerró Oscar, a quien Alex en más de una oportunidad le faltó el respeto durante el vivo del reality y lo criticó por ser muy serio.