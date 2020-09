Alexander Caniggia destrozó a LAM: "No hablo con programas pedorros"

En el video, que por supuesto mostraron en LAM, se ve a la periodista preguntarle al a Alex Caniggia : “¿Por qué no querés? Alex, ¿podemos ahora?”. El hijo de Mariana y Claudio Caniggia reaccionó de una manera inesperada, siguió de largo, sin siquiera mirar a la periodista.

Alex Caniggia "gambeteó" a LAM: "No Hablo con Programas Pedorros"

Pese al accionar de Alex Caniggia, Taboada intentó sin éxito decirle con buena onda: “¡Felicitaciones!”. Pero él la sorprendió con un exabrupto: “No hablo con programas pedorros”. Sin ocultar su fastidio y siendo incisiva, la periodista le contestó: “No, pero ¿cómo programas pedorros?”.

Ahora bien, ¿qué dijo Ángel de Brito al ver la nota? Pues, como era de esperarse, el conductor, que anoche lo presentó en su debut en el Cantando (ingresó como nuevo participante, al igual que su hermana Charlotte y Mica Viciconte) respondió con una ironía: “Me divierte más esto que escuchar una nota, la verdad”. Y Yanina Latorre, panelista de LAM, acotó picante: “Es lo más interesante que hizo en no sé cuántos años de carrera”.

Alex Caniggia llegó a la pista de Cantando 2020 tirando facha y a los insultos

Por su parte, Karina Iavícoli remató: “¿Qué carrera? No me interesa nada, no sé nada de Alex Caniggia ni de la hermana”. Después de ver el video, el debate continúo y todos concluyeron en que, evidentemente, por el simple hecho da haber sido convocado al Cantando 2020, el mediático se agrandó: “Se le subieron los humos”, acotó un miembro del programa para finalizar el tema.