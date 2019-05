Alfano: "Los viudos son los mejores"

“No, porque no me gustan casados, ni separados. Hay que andar con cuidado, porque viste que vienen con unas historias”, empezó explicando la panelista. Y agregó: “Los hombres casados, en alguna oportunidad, me engañaron y me dijeron que estaban solos y salí, y ahí me contaron la historia de la casa, y toda la historia de lo que les pasó en la casa, entonces esa no me la fumo, porque empiezan a hacer terapia conmigo. Y de algunos separados peor, porque en este momento de la vida que uno hace solos y solas, se te sientan y te empiezan a hablar de todo lo que les pasó”, contó Alfano.