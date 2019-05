Alfano ya les avisó a sus colegas que será una "diablita"

“Ángel me escribió un tuit ya, preguntándome si voy a ser angelita o diablita. Voy a ser fifty-fifty. De chiquita fui una estrella, nací arriba. Era de la que hablaban los panelistas y, la verdad es que tenía que pasar por esta experiencia tan rica”, relató irónicamente Alfano en una entrevista radial. El panelista observa, no es observado. La novedad es mi condición de estrella, eso me hace diferente”, dijo esbozando una comparación con sus colegas.