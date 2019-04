Alfredo Troncoso: "Sueño con entrar y definir la serie"

El goleador oriundo de Olavarría confía plenamente en sus compañeros. “Estoy muy tranquilo, le tengo fe al equipo y a uno le queda apoyar de entrada y después, si me toca, intentar hacer lo mejor. La idea es estar bien para cuando el técnico lo considere sin olvidar que vengo de un desgarro y recién pasaron algunas semanas”, explicó el atacante.

¿Ayudará la cábala?

Troncoso juega habitualmente con una cinta blanca en su muñeca, una suerte de apósito o pequeña venda adhesiva. Le consultamos si era cábala y, como sospechamos, la respuesta fue afirmativa.

“Un día me torcí una muñeca y me puse una cinta. Como ganamos e hice un gol, quedó como cábala y la uso siempre”, admitió con una sonrisa el también ex delantero de Argentino del Norte y Chichinales.

El papá de Camila, de apenas 1 año y 6 meses y nacida en Neuquén capital, convirtió tres goles en este certamen y por movilidad y despliegue es una de las piezas clave del equipo que conduce Hugo Silva. El entrenador, incluso, no se había animado a descartarlo previamente pero fue el propio jugador quien dio la noticia.

Lo cierto es que Maronese va por la clasificación en Puerto Madryn. El Dino se está acostumbrando a ser animador de los certámenes federales y el año pasado llegó a la final del ya disuelto Federal C ante Argentino del Norte.

En esta temporada, viene de eliminar a La Amistad de Cipolletti, de visitante y también desde los doce pasos, luego de quedar segundo en su zona. Y es el único neuquino en carrera en busca del sueño de llegar al Federal A que no tiene representantes provinciales.