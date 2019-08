El humorista antikirchnerista y defensor del gobierno de Maurcio Macri no pudo emitir su voto dado que se encuentra de viaje por España, desde donde- hace unos días- criticó al Indio Solari con un tuit que rezaba: “El Indio Solari dice que se va si gana Macri...o se va el o me voy yo dice, comiendo quesito grana padano y johnnie Walker en la mesa de Barnes &Noble, NewYork. Otro rico que vive de los pobres”.

Boda: Casero dijo que se casaría con Lilita si Macri mantiene la presidencia.

No obstante, el ex Cha cha cha, estuvo atento a la jornada electoral desde su cuenta de Twitter. “A tronar esos potos, camaradas”, escribió horas después de que se abrieran los comicios. “Termina el comicio y hablo, tenemos que ser fuertes por que tal vez me diga que nou”, agregó en otro posteo haciendo referencia a su promesa de pedir públicamente la mano de Lilita Carrió si Macri ganaba las primarias.

En algunos canales de televisión criticaron a los actores por fogonear el debate con sus declaraciones rimbombantes y no estar a la hora de la verdad. Dady se mantuvo tranquilo en las redes, tal como prometió hace más un mes y medio en Involucrados cuando fue a hacer su “despedida”de los medios ya que desde su espacio le pidieron que baje el perfil porque con sus dichos beneficiaba al oficialismo.