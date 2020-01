"Algún juez tiene que explicarme por qué lo habían soltado"

Embed

En relación a las mujeres que tras el femicidio de Valentina dijeron haber sido víctimas de violencia por parte del detenido, comentó que fueron atacadas "con armas, cuchillos y a golpes": "Así trabaja esta gente, son lacra, la miseria de la humanidad, no se puede estar caminando con estas personas en la calle", expresó.

"La justicia no existe acá para nosotros, no existió con Valeria, la madre de mis hijos (asesinada en 2008) pero ahora quiero ver la presencia del Estado acá y que ninguna chica más tenga que pasar por esto, ojalá sea la última", finalizó.

Gabriel, el abuelo materno de Gallina, dijo que su nieta "era muy reservada y no comentaba sus cosas", pero lamentó que tanto él como su familia no se hayan "dado cuenta" de la situación. "Con mi señora nos quedamos sin una hija, sin una nieta, con dos nietos que no tienen a su mamá", dijo.

