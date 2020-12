"Algunas panelistas son re forras, opinan cualquier boludez"

Charlotte Caniggia no dudó al definir el rol de panelista que algunos periodistas realizan en diferentes programas. Y, de paso, la participante del Cantando aprovechó para revelar por qué no va a Los ángeles de la mañana. "Si son buena onda, ¿por qué no voy a ir a LAM? Uno va a un lugar a sentirse cómodo, pero si se sienta y la bardean… Si te putean tampoco está bueno. Es como que yo te invite a mi lugar en un canal y te re bardee, o me ría de vos con mis amigas. Vos no vendrías", arrancó ante la consulta de la cronista del ciclo Maite Peñoñori.