Â¡Allez les bleus! Francia y otra final

En un partido en el que ambos equipos llegaban con demostraciones de buen juego, sobre todo del lado belga, el trámite comenzó siendo favorable para los Diablos Rojos. En los primeros 20 minutos el equipo revelación del certamen cumplió con su papel con un zurdazo de Hazard que se fue a milímetros del arco defendido por Lloris.

Pero Francia crecía en los contragolpes a través del despliegue de Mbappé en velocidad, la precisión de Griezmann y las incursiones de otros actores, como Pavard que tuvo a tiro el gol pero Courtois demostró su jerarquía al contener con el pie. El partido estaba 0-0 cuando el árbitro indicaba el camino a los vestuarios.

En la segunda mitad el trámite varió sustancialmente a partir de una de las vedettes de esta Copa del Mundo: la pelota parada. Un córner a los 5 minutos fue impactado por el zaguero del Barcelona Umtiti en las inmediaciones del primer palo para decretar el 1-0 que desdibujó a los Diablos no bien salieron a la cancha.

Con el marcador en desventaja, el entrenador de Bélgica, Roberto Martínez, asumió más riesgos y sacó a Dembelé por Mertens para intentar buscar el empate. Así, el desarrollo del partido se comenzó a inclinar para el lado del equipo revelación, pero la defensa gala tuvo una buena respuesta con Varane y Umtiti como puntos altos si bien un cabezazo de Felaini pudo ser el 1-1.

La desesperación por el resultado hizo lo suyo y los Bleus lo capitalizaron. Los contragolpes empezaron a ser más incisivos y a desorganizar la defensa rival con buenos pases de Griezmann y Pogba junto a un Mbappé incisivo que llenó de amarillas al elenco revelación. El partido entró en los últimos 10 minutos pero Francia no mostró una imagen pálida sino que empezó a crecer y parecía más cercana del empate que su rival. Las acciones del encuentro se terminaron y los dirigidos por Didier Deschamps consiguieron una nueva final en la que esperarán por Croacia o Inglaterra.

"Antes de empezar nos quedaban siete partidos para ganar, ahora nos queda uno. Estamos más cerca, pero aún nos queda uno”. Antoine Griezmann. Delantero del Atlético Madrid, una de las figuras del equipo galo

"Ha sido frustrante. Francia no ha jugado a defenderse con once jugadores a 40 metros de su portería. Jugó al antifútbol”.Thibaut Courtois. El arquero de Bélgica fue duro contra su rival de semis

“Me saco el sombrero”

Una vez concluido el partido, los protagonistas hicieron un análisis de la vibrante semifinal. En el lado de los técnicos el primero en hablar fue el DT Martínez, que valoró el planteo del adversario. “Tenemos que dar mucho crédito a la forma en que Francia defendió, incluso teniendo a ciertos jugadores atacantes defendiendo muy profundo Estoy orgulloso de los jugadores: si vas a perder, que sea con mucho esfuerzo, dando todo lo que tenés”. Por su parte, Griezmann resaltó la cercanía que tienen para levantar el ansiado trofeo pero lo tomó con cautela: “Antes de empezar nos quedaban siete partidos para ganar, ahora nos queda uno. Estamos más cerca, pero aún nos queda uno”.

El técnico galo también destacó la actitud y el progreso de sus dirigidos. “Tengo un equipo muy joven: 14 jugadores han descubierto lo que es una Copa Mundial porque nunca habían jugado en grandes competiciones. Su progreso es enorme. Los jugadores de hoy serán aún más fuertes dentro de dos años y cuatro años”.

Una de las características particulares que tiene el elenco galo es que su centrodelantero o 9, Olivier Giroud, todavía no convirtió goles. El artillero del Arsenal es todo un misterio en la delantera francesa si bien contribuye en el juego aéreo de defensa y retiene la pelota para que Griezmann y Mbappé se muevan con más libertad. Una rareza de los dirigidos por Deschamps.

La táctica francesa no cayó bien al arquero Courtois, que mostró su enojo. “Ha sido un partido frustrante. Francia no jugó a nada, jugó a defenderse con once jugadores a 40 metros de su portería. Jugó al antifútbol”. Mientras que Hazard, con orgullo, aseguró: “Prefiero perder como Bélgica que jugar como Francia”.