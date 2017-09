Alma máter de Marvel postula para su biopic a Leo DiCaprio

Durante su participación en la Hascon 2017, el escritor y editor de cómics dijo que ya habló del tema con el actor. “Créanlo o no, ya he discutido esto con Leonardo DiCaprio. Él es vecino mío y estuvimos hablando el otro día, algunos meses atrás, y me dijo: ‘amigo, sería divertido hacer tu historia en la pantalla’”, relató. “Yo le contesté: ‘No estoy seguro de si eres suficientemente guapo. Te haremos una prueba, veremos cómo te ves, no te emociones demasiado’”, bromeó el creativo.

“Es un gran fan de Marvel, en su casa tiene pósters enormes colgados en las paredes, por todas partes”, agregó.