Almeyda: "Yo por la Selección me tiro de cabeza"

Sin bien hoy el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, piensa en Pekerman como manager y Jorge Angelici en Alejandro Sabella, el Pelado sonó entre los candidatos.

El ex DT de River que viene de ganar mucho en Chivas de México concedió una entrevista a TyC Sports donde dejó claro que está dispuesto a tomar el mando apenas lo llamen.

Sobre la actuación de Argentina en el Mundial, dijo que no lo sorprendió y le apuntó por arriba a Sampaoli al considerar que “no haber jugado con un 9 en el partido más importante contra Francia no es parte de la esencia. “No nos identifica”, sostuvo.

Con los pies sobre la tierra pese a que su nombre está entre los candidatos, avisó que siempre va “a estar disponible” y que los momentos “llegan”. “Yo nunca pensé que iba a dirigir a River en la B Nacional y tocó. Tomo todo con pasión, con esfuerzo y sacrificio. Más si es la Selección, en la que como jugador no pude obtener grandes logros. Si no me toca, lo importante es apoyar desde afuera”, recalcó.

En cuanto a su presente, por ahora no tiene una oferta completa. “Vengo de tres años en México y tomaré el lugar donde pueda desarrollar un proyecto. Trabajo vamos a tener, hay que aprender a esperar”, afirmó.

Contó que tuvo varias ofertas, pero que por primera vez se está tomando mi tiempo: “Voy a analizar las que me interesan y no sólo por el deseo de trabajar”.

Como su nombre suena entre los candidatos, se animó a proyectar sus intenciones y sus prioridades en caso de hacerse cargo de la Selección. “Hay que tener un proyecto, que la Copa América sea la base para el Mundial. Y hay que ver si los que eligen creen en un proyecto. Venimos cambiando mucho de entrenadores, es difícil cambiar todo. Se vienen jugando con muchos sistemas desde hace años... Los últimos entrenadores que hicieron las eliminatorias completas fueron Passarella y Bielsa. Nosotros no tenemos una identidad de juego, tenemos para ser de los mejores del mundo; tenemos fuego sagrado, calidad individual, colectiva, al mejor del mundo, los mejores delanteros del mundo y jugamos sin 9”, se quejó.

“El problema es cómo trabajamos. Si no tenemos laterales, es porque no trabajamos. Para mí es simple: todos corren y todos juegan, y Messi corre menos”, concluyó.

Cinco: títulos logró Almeyda con Chivas y disputó siete finales con el equipo de Guadalajara.

Difunden picante diálogo entre Messi y Sampa

Ariel Senosian, periodista de TyC Sports, dio a conocer un jugoso diálogo en el vestuario de Argentina tras la derrota ante Croacia, que forma parte de un libro digital. El periodista cuenta en cronicasdeayer.com qué le dijeron al ex entrenador Jorge Sampaoli y a sus ayudantes Beccacece y Scaloni los referentes Javier Mascherano y Lionel Messi. “No nos llega los que decís, ya no confiamos en vos”, contó el periodista, y que le pidieron opinar. Dijo que Messi le tiró a Sampa: “Me preguntaste diez veces a qué jugadores querías que pusiera. Decime adelante de todos si alguna vez te nombré a alguien”, le habría dicho Lio. Tapia sabía y le avisó: “Tenés que ceder”. Papelón.