Alumnos apoyan a la docente de Historia censurada

La joven, hoy alumna de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), relató que también fue perseguida por su orientación sexual y por intentar organizar el Centro de Estudiantes en quinto año. “Una vez me llamaron de la dirección y me prohibieron abrazar a mis amigas, supuestamente para no generar malos entendidos”, contó.

Respecto de la Educación Sexual Integral (ESI), Camila dijo que “nunca” tuvieron una clase específica, sino que vieron algunos contenidos en clases de Biología, luego de que el docente reclamara brindarlos, hasta que fue echado en 2015.

“Las profesoras se negaban a darnos ESI porque decían que el anticonceptivo más útil era no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio”, señaló.

“El Estado financia a esta escuela, entonces como mínimo se tienen que dar los contenidos básicos a los alumnos y no se le puede hacer lo que se le está haciendo a Rainao”, reclamó Camila.

--> Piden terminar con los subsidios

La secretaria general saliente de ATEN Capital, Angélica Laguna, expresó “vamos a defender la libertad de cátedra, los derechos que tiene como trabajadora de la educación y exigirle al CPE que deje de subsidiar a las escuelas privadas para que hagan negocio con el conocimiento”.