¿Amado Boudou buscó seducir a Andrea Taboada?

Boudou.jpg

La tiró los perros

"Cuando él era titular de Anses iba a Radio del Plata, donde yo trabajaba con Virginia Hanglin. Él iba a para evacuar consultas de los oyentes sobre las jubilaciones, las pensiones y él estaba más preocupado porque yo en ese momento jugaba al bowling en el programa de Gerardo Sofovich. Quería jugar al bowling y me decía que me iba a enseñar", comenzó relatando.

"Me decía: te veo con Mariana Brey y con Marina Calabró en el bowling del programa y me encanta. Me decía que me podía enseñar, se ve que es un experto jugando", sumó Andrea a su escandaloso relato. De Brito no se la dejó pasar y cerró el tema de forma picante con un palito para Agustina Kämpfer: "Te perdiste una revista, dos departamentos, un Audi".

