"Todas las noches estoy con una paranoia tremenda y reviso una y otra vez si están todas las ventanas y puertas están cerradas. Tengo miedo de que se metan en mi casa. ¿Por qué tengo que vivir con miedo? Me imagino las víctimas que tienen a sus violadores de vecinos", señaló la mediática devenida en diputada provincial en Santa Fe.

"Siento vergüenza como argentina. Acá hay responsabilidad del Estado. Ningún gobierno se ocupó de las cárceles. Debería juntarse el gabinete y armar un plan para estas personas, ya que corren peligro sus vidas. Pueden armar cárceles en otro lugar por esta cuarentena, pero que sigan presos porque corremos peligro los ciudadanos", planteó.

"Esto empezó cuando liberaron a (el vicepresidente Amado) Boudou. En la cárcel son todos delincuentes iguales y claro, ahora todos quieren salir. Encima ahora les pusieron celulares y se están organizando motines, huelgas de hambre", advirtió.

En otro tramo de la nota, Granata reveló situaciones machistas que vivió con su ex pareja Cristian 'El Ogro' Fabbiani, con quien tuvo a su hija Uma. "Yo estuve poco tiempo con él, pero me alcanzó bastante. En mi caso, era tan diferente mi mundo, mi vida, con la de él, que al principio los polos opuestos se atraen. Creo que esa fue la atracción. Pero después esa atracción hay que sostenerla en la convivencia, en la diaria, y éramos tan diferentes y ellos (los futbolistas) son tan machistas, tan especiales, que a mí me costó mucho. Yo siempre fui muy libre y vivir sometida, porque así vivía, me costó horrores.", dijo.

Cuando Ángel de Brito le pidió que cuente alguna experiencia con Fabbiani, Granata relató: "Yo con él viví un montón de situaciones. Nosotros íbamos a cenar a un restaurante que los futbolistas tenían gratis. Un día me puse un pantalón blanco. ¿Para qué? No te puedo explicar. Me dijo que yo era una 'put..., que iba con el pantalón blanco porque quería que todos los compañeros me miren el culo'. Fue tanto, tanto, tanto, que fui y me lo saqué. Tuve que ir con un jogging".

"Otro día fuimos a un cumpleaños, era una fiesta, y yo me maquillé. ¿Para qué? Me tuve que sacar el maquillaje. Fueron un montón de cosas", añadió.

