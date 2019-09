América explotó por el blanqueó de Novaresio

Frase: “Que la gente te va a abandonar, Que se te viene un carpetazo”, le dijo un directivo al periodista.

¿Discriminado?

Sin embargo, la presentación oficial de su novio no cayó muy bien en las autoridades de América. “Gran escándalo en el canal, tras el posteo de Novaresio con su pareja. Uno de lo gerentes importantes puso en el grito en el cielo, porque el periodista desoyó su recomendación de no exponerse. ‘Que la gente te va a abandonar, que se te viene un carpetazo”, reveló Ángel de Brito desde su cuenta de Twitter. Luego el conductor de Los ángeles a la mañana aclaró la intención de su información: “Mis tuits no son para cuestionar a Novaresio sino al pensamiento retrógrado de algunos poderosos de los medios. Y a todos, los que colaboran en esas decisiones arcaicas”.

Muchos de los usuarios se mostraron a favor de Novaresio y se expresaron contra el canal del cubo. “¿En qué año estamos? ¿1930? ¿Qué les pasa??? ¿A quien le importa con quién sale? Qué pavada creer que alguien deja de ser menos creíble o profesional por ser gay”, fue uno de los tantos mensaje en apoyo a Luis Novaresio, quien hasta anoche no se expresó sobre elpólemico tema.