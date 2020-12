Amiga de Nannis le contestó a Caniggia y se enojó con LAM

Luego de que Claudio Caniggia anunciara que pedirá una pericia psiquiátrica para su ex esposa Mariana Nannis, Soraya, una gran amiga de la mediática, contratacó con una serie de mensajes que le envió a Ángel de Brito y que el conductor difundió en su ciclo Los ángeles de la mañana.

"Ella se enteró que él se quería separar por los hijos y por gente que trabajaba en el (Hotel) Faena. Cuando todavía estaban casados, él estaba viviendo ahí con esta señorita (su novia, Sofía Bonelli). Él en ningún momento la llamó y le dijo ‘me quiero separar’. Ella está con la bronca de que son 31 años de matrimonio. El dinero que él hizo, no lo hizo estando soltero", planteó Soraya desde Suiza.

"Ella no le pide todo, le pide lo que le corresponde. El señor Marley, que yo no conozco, pero ella me dijo que es muy conocido en la Argentina, le había ofrecido trabajo a ella en 1992, con buen dinero, y Caniggia se lo negó. Él quería que estuviera en su casa con sus hijos", agregó.