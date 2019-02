Amigo polémico

En diálogo con Los ángeles de la mañana, Lanata adelantó que está trabajando en el guió junto a Leonardo Fariña, el polémico empresario y contador que estuvo preso por evasión y por su vinculación con Lázaro Báez.

Luego de superar algunos problemas que tuvo con el empresario, Lanata contó cómo comenzó su vinculación con el financista. “Lo que decía que me vendió ficción para mí terminó cuando le hice una nota en la radio y me pidió perdón al aire. A partir de ahí empezó todo. Es un tipo muy inteligente e interesante para hablar”, dijo el conductor de Lanata sin filtro (Radio Mitre). Luego reveló que Fariña trabaja en el guión: “Viene dos veces por semana a mi casa a las tres de la tarde. Viene con custodios, porque es testigo protegido, pero se quedan abajo. ¿Por qué no? Si es el tipo que fue el protagonista de esto. Nos juntamos como dos amigos”.

En cuanto a la serie que ya generó gran polémica, explicó: “Van a ser seis capítulos en dos etapas y juntará dos historias: la ruta del dinero K y los cuadernos de las coimas. Esperamos que se pueda ver en todo el mundo”.

Embed

Que le tengan miedo a esto habla más de ustedes

El anuncio de Codicia generó una campaña en las redes contra Netflix, de usuarios que dijeron que se darían de baja del servicio, ya que trascendió que se emitiría por esa plataforma. “Me parece injusto, me parece que son una manga de mediocres y quiero que me dejen laburar tranquilo. Los K hicieron 8 mil programas de pelotudeces. El hecho de que le tengan miedo a esto habla más de ustedes que de mí. Sean un poco más inteligentes, vean cómo cagarme pero esta no es la manera”, dijo Lanata sobre la polémica Luego criticó a los medios por dar información falsa y a Netflix por su reacción: “La prensa dice lo de Netflix, no es así, no está confirmado. En Argentina, Netflix tiene 20 millones de clientes y el tuit #ChauNetflix tuvo 9 mil repercusiones. Twitter es una de las redes con menos número de usuarios de Argentina. Nosotros les aconsejamos a Netflix y a los que quieran hacer un curso acelerado de digital, les vendría bien para saber qué hacer en un momento de crisis en Twitter. Esto es un gran ejemplo del microclima”.