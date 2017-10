Amnistía Internacional pidió por la seguridad de Milagro Sala

El juez Pablo Pullen Llermanos dispuso revocar la prisión domiciliaria de la líder de la agrupación Tupac Amaru y ordenó que quede detenida en el penal de mujeres del barrio Alto Comedero.

"Me llevó la Policía de la provincia. Vinieron y se pasaron de prepo. Empujaron a mi marido y a una compañera que estaba en la casa, después me agarraron a mí, que estaba con chancletas y en piyama. Ellos querían que saliera a firmar una resolución. Salí y me agarraron en el patio", explicó Milagro Sala sobre la detención.

Amnistía Internacional manifiesta profunda preocupación por la ilegalidad del procedimiento dispuesto por la justicia jujeña que determinó que Milagro Sala volviera al Penal de Alto Comedero.

"Si me llegara a pasar algo, responsabilizo al Máximo Tribunal de Jujuy, a Gerardo Morales y a Mauricio Macri. El argumento para volver a la cárcel fue político y fue ordenado por Morales", agregó.

Ante esta situación, Amnistía Internacional manifiestó a través de las redes sociales de su versión Argentina su “profunda preocupación por la ilegalidad del procedimiento dispuesto por la justicia jujeña”.

