"Si me pasa algo, responsabilizo a Macri y a Morales"

“Me llevó la Policía de la provincia. Vinieron y se pasaron de prepo. Empujaron a mi marido y a una compañera que estaba en la casa, después me agarraron a mí, que estaba con chancletas y en piyama. Ellos querían que saliera a firmar una resolución. Salí y me agarraron en el patio”, explicó Sala, desde la cárcel, en declaraciones a Radio 10. Y agregó: “Si me llegara a pasar algo, responsabilizo al Máximo Tribunal de Jujuy, a Gerardo Morales y a Mauricio Macri. El argumento para volver a la cárcel fue político y fue ordenado por Morales”.

Sala se encuentra imputada en causas por intento de homicidio, asociación ilícita, fraude y extorsión, y gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria en su casa de la localidad de El Carmen. “Adonde me mandaron tenía 26 gendarmes, 24 cámaras, la tobillera, toda la casa alambrada. Ni era una prisión domiciliaria. Y también tuve problemas porque no dejaron pasar a las visitas”, contó.

Sala asegura que la Justicia de su provincia no respeta el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su libertad, y advirtió tener miedo por su familia.

“Esto me da más fuerza que antes para seguir luchando y para no callarme la boca. No van a lograr que me quede callada”. Milagro Sala. La jujeña habló con Radio 10 desde la cárcel.