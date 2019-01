Amor con celestino

“Se han estado viendo casualmente durante casi un mes. Han sido amigos durante algún tiempo, irónicamente a través de Sean, pero la relación se ha puesto más seria”, dijo una fuente vinculada a la pareja a ese medio.

De acuerdo a The Sun, la ganadora del Oscar por su actuación en el film Monster (2003) visitó a Pitt en su hogar en Loz Feliz, Los Ángeles, pero aún no conoció a los hijos del actor.

El fin de semana pasado fueron vistos juntos después de haber asistido a eventos de Hollywood. Mientras Pitt fue a ver If Beale Street Could Talk, de la cual es productor ejecutivo, Charlize fue la invitada a una proyección de la galardonada Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, en el Chateau Marmont de Los Ángeles.

“Brad se acercó a Chateau después, se cambió de ropa y se unió a Charlize en un rincón de la barra. Ella estaba tomando un cóctel de vodka mientras él tomaba agua mineral”, declaró un testigo a The Sun.

Durante una entrevista, en 2017, Pitt reconoció que su problema con el alcohol terminó de derrumbar su matrimonio con Angelina Jolie tras más de una década juntos.

“Estuvieron ridículamente cariñosos, el brazo de él rodeaba la espalda de ella”, relató una fuente, y agregó: “Brad parecía muy cómodo en esta situación, a los dos se los veía muy contentos”.

Aunque el galán fue vinculado a las actrices Kate Hudson y Sienna Miller, este sería su primera relación seria desde que se separó de Angelina Jolie, en 2016.

No obstante, la ex pareja aún no firmó los papeles de divorcio y mantienen un dura batalla legal por la custodia de sus seis hijos.

Mientras que Brad estuvo en pareja con la cantante Sinitta y las actrices Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston y Angelina; la actriz sudafricana salió con Keanu Reeves, Ryan Reynolds, Alexander Skarsgard y Sean Penn, con quien estuvo a punto de casarse en 2015.

Gol en contra para Angelina

según The Sun, la flamante pareja de Brad podría estar en complicaciones dado que angelina estuvo “peleando durante años” con Theron por los mismos papeles en el cine, por lo que no tienen un buen vínculo.

