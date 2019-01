Moria Casán le pegó feo al colectivo de actrices argentinas

Cada vez que Moria Casán habla, lo hace sin pelos en la lengua y sus dichos siempre dan mucho que hablar. Ahora, la One le apuntó fuerte al Colectivo de Actrices Argentinas, que apoyó la denuncia por violación de Thelma Fardín contra Juan Darthés. La conductora de Incorrectas aseguró que no se siente identificada con ese movimiento. “No me siento cerca del Colectivo de Actrices Argentinas. Siento que nadie me representa, puedo estar de acuerdo en algunas cosas, pero nunca podría ser parte de un colectivo porque eso me parece manada”, manifestó Moria. Y agregó: “No tengo un criterio para la vida. Algunos casos me parecen, otros no. Entonces no puedo pertenecer. Además, yo no voy en tren voy en avión como dice Charly (García)”.