Luisito habría matado a la madre del Rey Sol

En una entrevista para Un nuevo día, Andrés García reveló lo ocurrido con el padre de Luis Miguel. “Efectivamente, Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Micky (por Luis Miguel) tenía un problema muy serio. El problema era él, que quería matar a Marcela. Me dijo ‘ayúdame a matar a Marcela’. Ya Durazo me había dicho ‘abusado con ese loco, quiere que lo ayude a matar a su mujer, a mí ya me lo pidió’”.