"Amor por el pan dulce", las vacaciones encendidas de Flor Peña

En bikini, la actriz lució su cuerpo y su cola, tatuada con la palabra “Pasión” y fotografiada por Ramiro. El posteo ultra hot obtuvo más de 50.000 “likes” en menos de un hora. Sus seguidores halagaron su belleza y sus tremendas curvas: “Sos una bomba”, “Siempre hermosa”, “Diosa”, “Divina”, “Estás terrible”, “Sos la más sensual de Argentina”, fueron algunos de los elogios.

Días atrás, Peña se refirió a su exposición en las redes. “Cuando en las redes sociales me quieren atacar me dicen ‘señora’ y yo estoy muy contenta de ser una señora, porque la viví. Tengo 44 años muy vividos”, comenzó bromeando la actriz de Casados con hijos. Luego, más seria, continuó: “Cuando empecé a los 7 años no existían las redes sociales ni Instagram, casi que ni existía internet, así que las cosas que me pasaban quedaban en mi casa, gracias a Dios”. Y luego agregó: “Cuando mi carrera llegó a avanzar, que llevo casi 37 años, empezaron a aparecer las redes, y con eso muchas cosas buenas y otras malas. Me quedo con lo bueno, con la conectividad”, cerró Peña.

